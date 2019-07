ROMA - Il classe '97 Lorenzo D'Urso è il nuovo innesto per l'attacco dell'Atletico Lodigiani: la duttilità è la sua migliore caratteristica. Cresciuto nelle giovanili della Pro Roma, approda all'Audace a 17 anni dove disputa due campionati trasferendosi all'Almas e tornando all'Audace guidata da Marco Di Rocco. In questa annata si afferma seguendo l'ottimo trend della squadra, che per buona parte del torneo si assesta al secondo posto.

