Pomezia, ufficiale: si giocherà al "Via Varrone"

Pomezia - Grandi notizie in casa Pomezia. I rossoblù potranno ancora giocare al "Comunale" di Via Varrone. Lo annuncia la stessa società con questo comunicato ufficiale: "SSD Pomezia Calcio, nella persona del patron Alessio Bizzaglia, è lieta di comunicare ai suoi tifosi, ai simpatizzanti ed agli addetti ai lavori che la formazione rossoblù potrà disputare le proprie gare interne presso il Comunale di via Varrone anche nella stagione sportiva 2019/20. Tale traguardo si è reso possibile grazie alla fattiva collaborazione del Sindaco di Pomezia, dott. Adriano Zuccalà, dell’Assessore allo Sport, dott. Giuseppe Raspa, e dell’Amministrazione Comunale tutta. SSD Pomezia Calcio intende ringraziare sentitamente il Sindaco ed i Suoi collaboratori per l’impegno profuso al fine di consentire alla squadra di giocare di fronte alla propria gente nel corso di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni. In attesa dei lavori di rifacimento, il Comunale di via Varrone sarà utilizzabile in deroga per l’annata sportiva che sta per prendere il via. Lo ha decretato la Lega Nazionale Dilettanti attraverso la comunicazione che alleghiamo e che mettiamo a disposizione di tifosi e dei vari organi di stampa".