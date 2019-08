Football Club Frascati, un'altra “bomba”: la Scuola calcio sarà affiliata all'As Roma

Frascati (Rm) – Non conosce pause, nemmeno in piena estate, l’attività del Football Club Frascati. Il club dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa ha formalizzato da qualche ora l’accordo di affiliazione con l’As Roma e la sua Academy. “Una intesa che ci riempie di orgoglio – dice Laureti – Negli ultimi tempi i criteri con cui la Roma accorda le affiliazioni alle varie società dilettantistiche sono stati sempre più stringenti e dunque questo è un’ulteriore certificazione del buon lavoro che stiamo facendo a livello di Scuola calcio, l’unica della città di Frascati ad avere il riconoscimento di “Elite” dettato dalla Federazione e una delle poche del territorio a riuscire a tenere dei costi abbordabili per le famiglie. Grazie a questa intesa, i tecnici del club capitolino verranno periodicamente a visionare i nostri ragazzi. L’idea dell’affiliazione nasce da dicembre, quando un ragazzino della nostra Scuola calcio (Davide Contarelli, ndr) è stato notato dagli osservatori della Roma nelle sedute di allenamento svolte presso il centro tecnico federale di Monte Compatri (con cui collabora anche il responsabile della Scuola calcio del club tuscolano Lorenzo Marcelli, ndr) da alcuni nostri tesserati e richiesto dal club giallorosso fino al passaggio ufficiale avvenuto a fine stagione. Un’operazione portata a termine anche in virtù dei buoni rapporti che il nostro direttore generale Gianfranco Di Carlo ha con la Roma”. Il presidente del Football Club Frascati intende anche “ringraziare il vice presidente Fabio Bottos per la vicinanza e la costante collaborazione nel settore della Scuola calcio” e poi torna a parlare dell’accordo con la società giallorossa. “Sarà estremamente significativa anche per il nostro nuovo “polo” di Morena (presso il centro sportivo Colli Tuscolani in via dell’Acquacetosa, ndr) dove prevediamo una affluenza importante in termini di iscrizioni. D’altronde a Morena, dai tempi del Centro Calcio Rossonero (club da cui arriva una fetta importante dell’attuale staff dirigenziale e tecnico del Football Club Frascati, ndr) che aveva stipulato un accordo col Milan, mancava un’affiliazione con una società professionistica di primo livello e questo indubbiamente potrà avere effetti importanti” conclude Laureti.