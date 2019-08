Pol.De Rossi, il rinforzo è paraguaiano: ecco Enrico Boschi

Roma - Altro rinforzo in casa De Rossi. La Polisportiva annuncia l'arrivo del paraguaiano ex Audace Savoia e Genazzano Enrique Boschi. Questo il comunicato ufficiale del club: "La pol. De Rossi prima squadra comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Enrique Boschi per la stagione 2019/2020. Il talento classe ‘94 è cresciuto calcisticamente in Paraguay nel Club River Plate, mentre nelle ultime stagioni ha collezionato presenze nel campionato di Eccellenza tra Audace Savoia e Audace Genazzano".