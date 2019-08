Monterosi, 6 reti nel ritiro di Cascia

CASCIA - Arrivano buone notizie dal ritiro di Cascia dove il Monterosi ha ben figurato nell’allenamento congiunto contro il Perugia Primavera. Dopo dieci giorni di lavoro molto intenso mister David D’Antoni ha ottenuto ottime risposte dai suoi al primo vero confronto contro un avversario. Il test è terminato col punteggio di 6-0 per il Monterosi con doppietta di Sciamanna (uno su calcio di rigore), Buono, Roberti, Angeli e Persichini. Proprio quest’ultimo è diventato ufficialmente un nuovo calciatore biancorosso. L’attaccante classe 1999, messosi in mostra lo scorso anno realizzando 11 reti con la maglia della Vis Artena ritrova mister D’Antoni che lo aveva allenato due stagioni fa nella Primavera del Frosinone. Persichini ritrova anche tanti compagni come Costantini, Mastrantonio, Esposito, Angeli ed il portiere Marcianò. Il Monterosi tornerà al lavoro questa mattina sul manto erboso di Cascia ancora con una doppia seduta. Il 4 agosto, giorno prima della partenza, è previsto un altro allenamento congiunto con la formazione di serie D del Gravina.