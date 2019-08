Fiumicino, senti Forcina: "Questa è casa mia"

Fiumicino - Tanti gol ma purtroppo anche tanti infortuni. Bandiera, simbolo e soprattutto bomber-icona del Fiumicino, Mirko Forcina è tornato a parlare in vista dell'inizio della preparazione. "Ripartiamo oggi dopo un po' di riposo, purtroppo per quanto mi riguarda questo raduno rappresenterà solo parzialmente l'occasione per dare un contributo alla squadra. Il mio rientro, è ancora lontano ed è fissato per fine ottobre". Forcina è, infatti, ancora alle prese con l'infortunio al quinto metatarso, un guaio dal quale gli esami di fine agosto proveranno a dare una via d'uscita."Malgrado questo stop sono carico e pronto a ripartire con tutta la rosa, con il nuovo mister e con i nuovi compagni di reparto" dice convinto il bomber rossoblù. "Abbiamo sì perso mister Ceccarelli che era un punto di riferimento, ma ripartiamo con Di Ruocco, chiamato a fare ancora meglio e sicuramente di più del suo predecessore". Tante sfide sul piatto, dunque, e soprattutto un'altissima convinzione di essere nell'ambiente giusto: "Dopo averci pensato un po' ho scelto e capito di rimanere e ne sono oltre che convinto, molto felice. Diamo tempo al tempo sulla mia guarigione, nel frattempo starò vicino alla squadra per contribuire alla formazione e la crescita globale del collettivo. Avrò, poi, la fortuna di avere accanto a me, a trovare la via del gol, anche mie conoscenze come Parini, Pischedda e Di Meglio che ci daranno una mano a vincere. Sono pronto anche se ancora non disponibile sul campo, Fiumicino è la mia casa".