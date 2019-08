Zena Montecelio, per la difesa c'è Alessandrini

Guidonia - Altro colpo per lo Zena Montecelio. I rossoblù si assicurano un difensore centrale, utile anche sulle fasce: Enrico Alessandrini. Il classe 1992 è stato annunciato con questa nota ufficiale: "Adattabilità. Una parola che può ben vestire il curriculum di molti nostri nuovi acquisti, e che abbiamo preferito usare per decorare quello di Enrico Alessandrini, classe 92, difensore centrale ma non disdegnante le fasce. La torre difensiva (è alto 1.90) viene dal Pro Roma dove ha disputato la scorsa Eccellenza. In precedenza: Alberone, Villalba e Cre.Cas. Le sue prime parole: "son sicuro che quest'anno si farà un gran parlare di noi!".