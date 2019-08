Atletico Lodigiani, ufficiale: preso Gori

Roma - L'Atletico Lodigiani potrà contare su un altro rinforzo per il prossimo campionato d'Eccellenza. È ufficiale, infatti, l'arrivo in biancorosso di Simone Gori. La mezz'ala classe 1996, nella scorsa stagione, ha messo a segno ben 14 reti con la Cavese. Questo il comunicato del club: "Altro tassello fondamentale per mister Di Rocco. Simone Gori entra a far parte della famiglia biancorossa. Centrocampista -mezzala - classe 1996, lo scorso anno ha realizzato 14 gol con la Cavese".