Borgo San Martino, la squadra è quasi completata. Lupi: "Partiamo per raggiungere la Promozione"

Cerveteri - Ancora qualche tassello e il Borgo San Martino sarà pronto per una nuova avventura. Il 26 agosto si partirà con la prepazione e, agli ordini di mister Rendina, ci saranno una ventina di giocatori. Una rosa rifondata rispetto allo scorso anno. La società giallonera ha l'ambizione di salire in Promozione e compirà questo tentativo attraverso una gestione oculata, ma intrapendente: "Si, partiamo per fare bene e non ci nascondiamo. Stiamo facendo una campagna acquisti con i giovani e credo che quelli che arriverano siano bravi e referenziati - dice Lupi -. Il lavoro della società, dal diesse all'allenatore, si fonda su elementi importanti. Come club vogliamo crescere con una conduzione pragmatica, senza spese folli. Ma soprattutto investire sull'immagine, dove ci teniamo in modo particolare. Eravamo una società sconosciuta a tutti, oggi è il contrario. Questo lascia sensazioni positive per il futuro. È chiaro che vogliamo arrivare in Promozione da quest'anno, ci stiamo preparando per questo obiettivo e ci batteremo conoscendo tutte le insidie che presenta il campionato".