Gaeta - Due colpi di mercato in entrata per il Gaeta. Ecco il difensore Daniele Tortora e il terzino Davide Siciliano. Questo il comunicato ufficiale del club: "Doppio arrivo in casa Gaeta. Firmano il difensore centrale Daniele Tortora, classe ’98, ex settore giovanile del Sorrento, 60 presenze in D con la maglia della Sarnese e Davide Siciliano, terzino classe 2000 cresciuto nella Casertana, l’anno scorso in prestito all’Insieme Ausonia".