FC Frascati, tutto pronto per la Seconda Categoria

FRASCATI – La prima squadra del Football Club Frascati giocherà in Seconda categoria. Quello che il club dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa sperava da tempo, è stato ufficializzato dal Comitato regionale nel comunicato di venerdì scorso. La società tuscolana sta lavorando per completare il gruppo allenato da mister Mauro Fioranelli e in tal senso si sta muovendo anche il neo dirigente responsabile della prima squadra Fabio Stella. “Il nostro sarà un gruppo sostanzialmente giovane perché il tecnico è stato spesso abituato a lavorare coi ragazzi – dice Stella – Ovviamente in organico ci sarà qualche elemento di esperienza come il già annunciato bomber Romei e inoltre verranno aggregati alla prima squadra alcuni elementi classe 2000 della vecchia Under 19 provinciale. Poi dal 2 settembre, giorno d’avvio della preparazione, il mister valuterà anche gli elementi che si presenteranno per provare con il nostro gruppo: siamo fiduciosi di poter allestire una squadra competitiva, l’obiettivo è quello di salire al più presto di categoria anche se come sempre sarà il campo a dare il suo verdetto. Comunque il progetto del Football Club Frascati è solido e si basa su una struttura societaria forte, non si può che crescere”.

Tanti innesti già ufficializzati

Oltre alle firme già annunciate del già citato Romei e di Bruni, Bocci, Corona, Costantini, Cignitti, Calicchio e Taraborelli, la società ha ufficializzato gli innesti di Omar Atiqi (altro ex allievo di Fioranelli) e del centrocampista Gianluca Rettagliati (di ritorno a Frascati). Di fatto anche per Stella si è trattato di un rientro all’ombra del Tuscolo. “Ho avuto diverse esperienze qui a Frascati e mi fa piacere tornare a lavorare in questo ambiente. Negli ultimi mesi della scorsa stagione avevo seguito l’Under 19 provinciale dell’Atletico Morena anche per fare un’esperienza nuova, ma ora con grande entusiasmo torno a lavorare con mister Fioranelli e spero di poter dare il mio contributo alla costante crescita del Football Club Frascati”.

