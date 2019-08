SANTA MARINELLA - Ancora un colpo per il Santa Marinella. La compagine tirrenica ha trovato l'accordo con Francesco Chesne, attaccante classe '98 cresciuto nel Ladispoli e con parecchi campionati disputati in serie D in squadre piemontesi. La punta è già a disposizione del tecnico Morelli e sarà una valida pedina per il reparto avanzato della squadra rossoblù.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO