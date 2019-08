ROMA - La W3 Roma Team continua nella sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione da matricola in Promozione. I bianconeri hanno ingaggiato un altro giovane che, sia con la formazione Under 19 che in prima squadra, ha dimostrato di avere ottime qualità. Parliamo di Leonardo Paola, centrale difensivo classe 2000, che lascia l'Urbetevere e si accasa con i bianconeri, pronto a sfruttare l'esperienza già accumulata nella scorsa stagione.

