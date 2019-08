Monterosi, 4-1 all'Orvietana nella prima amichevole stagionale

MONTEROSI - Il Monterosi vince 4-1 nel primo test stagionale disputata al Martoni contro l’Orvietana. Match caratterizzato da un primo tempo sfortunato ed una ripresa dominante per gli uomini di David D’Antoni. La squadra parte bene: crea diverse difficoltà alla difesa avversaria e colpisce due traverse nel giro di pochi minuti, prima con Costantini di testa, poi con un bolide di Angelilli. A metà primo tempo un fallo di Esposito permette all’Orvietana di guadagnare il rigore del vantaggio, che Danieli realizza. Nella ripresa i padroni di casa cambiano atteggiamento e si rendono più pericolosi, accumulando già dai primi minuti un palo su punizione di Massimo e due reti con un incornata di Piroli ed una splendida azione personale di Persichini: l’attaccante classe '99 punta l’uomo sulla fascia sinistra e non appena si inserisce nell’area di rigore avversaria effettua un tiro a giro formidabile che impatta con il palo interno prima di insaccarsi in rete per il 2-1. All’ex Artena bastano 10' per regalarsi la gioia della doppietta personale dopo una serie di scambi all’interno dell’area con Gabbianelli, 3 a 1 e partita di fatto conclusa. A seguire mister D’Antoni decide di dare fiato alla squadra e regalare qualche minuto ai più giovani trovando comunque il gol su rigore con Squerzanti prima del triplice fischio finale.

Ha firmato Petti

Nel frattempo la formazione biancorossa trova un altro puntello per la sua rosa. Alessio Petti è un giocatore del Monterosi. L’esperto mancino classe 1991 approda alla corte di mister David D’Antoni spesa tra serie C e serie D con le maglie di Bellaria, Foligno, Fano, Maceratese, Rimini e Gubbio dove ha vinto il campionato insieme all’attuale compagno di squadra Jacopo Sciamanna. Il difensore imolese è entusiasta di sposare la causa biancorossa: “Ho scelto il Monterosi perché è la società che ha dimostrato il maggiore interesse nei miei confronti sin dall’inizio di questo mercato. Potevo avere soluzioni anche in serie C ma alla fine ho capito che qui ci sarebbero state tutte le condizioni ideali per esprimermi al meglio e fare una grande stagione. Ritrovo l’amico Sciamanna col quale ho vissuto una grande annata a Gubbio ma conosco anche tanti altri ragazzi del gruppo. Ringrazio la società, a cominciare dal presidente Capponi, direttore Donninelli e mister D’Antoni per la fiducia. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del gruppo”.

