Montespaccato Savoia, è Stampete il colpo a effetto

ROMA - “Siamo particolarmente lieti - ha dichiarato il Presidente Massimiliano Monnanni - che Simone Stampete, che insieme alla sua famiglia ha conosciuto ed apprezzato l’attività dell’Asilo Savoia nel corso della sua esperienza sportiva al GDC Ponte di Nona, abbia scelto il Montespaccato Savoia per il suo esordio nel massimo campionato regionale”. Il classe 2002, capocannoniere del Campionato Under 17 Élite della Nuova Tor Tre Teste, si unirà oggi stesso al resto della squadra per proseguire la preparazione atletica agli ordini di Mister Ferazzoli ed affrontare la prossima impegnativa amichevole con la Viterbese Castrense, prevista per il 10 Agosto alle ore 17 a Canepina.

