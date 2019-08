CERVARO - Guizzo nel mercato dell'Atletico Cervaro. Il club ciociaro ha scelto di puntare su un giovane difensore (classe 2001) proveniente dalla Sessana, la squadra della città di Sessa Aurunca, in Campania. Si tratta di Raffaele Corbo, ragazzo che in questi giorni sta facendo conoscenza dei suoi nuovi compagni e si sta mettendo a disposizione per trovare la sua collocazione tattica.

