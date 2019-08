Borgo San Martino, tutti pronti per la stagione del riscatto

BORGO SAN MARTINO - Sarà un campionato di speranze e ambizioni. Quello del Borgo San Martino, in Prima categoria, è un'avventura che parte sotto le migliori stelle. Squadra costruita per le posizioni da vertice, affidata all'esperienza di Gabriele Rendina. "Il campo sarà a giudicarci, ma posso dire che stiamo allestendo una squadra giovane e competitiva - dice il tecnico - la Prima Categoria è un torneo per me nuovo, avendo allenato in campionati superiori, ma se ho intrapeso questa esperienza è perchè mi ritengo umile e pronto ad ogni sfida. La società ha lavorato per consegnarmi una rosa di giocatori motivati e validi, quando inizieremo la preparazione li conoscerò bene tutti, sperando di trasferirgli le mie sensazioni. Sono qui per fare bene, per condividere un progetto insieme ad una società con cui c'è stato feeling subito". La squadra, a cui manca qualch tassello, si radunerà il 26 agosto ad Aranova, sede anche degli allenamenti ordinari e delle gare casalinghe. In attesa di conoscere il girone e le squadre che vi parteciperano il presidente Lupi traccia un bilancio della campagna acquisti. "Ancora non è conclusa, visto che siamo alla ricerca di un difensore centrale di esperienza e con motivazioni forti. Ci avvicianiamo alla data della preparazione con la consapevolezza di aver operato bene in fase di mercato. Poi, chiaramente, valutermo quello che manca al tencico su cui riponiamo grande fiducia".

