Città di Anagni, confermato Stazi, Preso Rosi

ANAGNI - Tramite una nota il Città di Anagni ha annunciato "sia una riconferma che un nuovo arrivo in casa biancorossa.

Si tratta di due giovani Anagnini D.O.C., motivo quindi di grande soddisfazione per la nostra società che considera i giovani al centro del progetto. Per quanto riguarda il rinnovo si tratta del centrocampista classe '00 Domenico Stazi. Il nuovo arrivo invece è il centrocampista classe '01 Riccardo Rosi che arriva ad Anagni in prestito dal Frosinone Calcio. Auguriamo ad entrambi i giovani un grosso in bocca al lupo per un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia della loro Città".