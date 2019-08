Cynthia, ufficiale: Graziani per la linea mediana

GENZANO - "La SSD Cynthia 1920 è lieta di annunciare l’accordo con il centrocampista classe 92 Graziani Daniele. Il ragazzo scuola Vigor Perconti prima e Villanova poi, viene dal Tor Sapienza in Eccellenza, dove è stato uno degli artefici principali della promozione in Serie D. Siamo certi che darà un grosso apporto tecnico e di esperienza. Sicuri di aver realizzato la migliore scelta possibile facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Daniele per la nuova avventura. Benvenuto nella famiglia del Cynthia 1920!" si legge sul sito dell club genzanese.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO