SORA - Con uno stringato comunicato ufficiale, il Sora - club militante in Eccellenza - annuncia la conferma di uno dei protagonisti della scorsa stagione: "Grande ritorno in bianconero: dopo l’ottima stagione scorsa Alessandro Faiola firma ancora per il Sora Calcio 1907. Oggi (ieri, nda) primo allenamento per lui dopo la parentesi alla Vis Artena".

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO