ROMA - E' terminata sul punteggio di 1-1, la gara amichevole giocata al Francesca Gianni tra Atletico Lodigiani e Villalba. Buon primo tempo dell'Atletico che passa in vantaggio al 24' quando D'Urso, servito da Gori insacca con un rasoterra a fil di palo. Pari immediato del Villalba che al 28' trova la via del gol quando Zaronetti in area calcia a rete incontrando la deviazione di Scartocci, 1-1.