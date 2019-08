Città di Anagni, Mancone: "Col Campobasso vittoria importante"

ANAGNI - Il turno preliminare di Coppa Italia sorride all'Anagni: netto 3-0 al Campobasso firmato da Tataranno, Neccia e Capuano. Davide Mancone, tecnico biancorosso, sottolinea come la sfida con i molisani sia stata fondamentale per verificare la condizione della squadra: "L'abbiamo preparata bene. Abbiamo fatto un grande lavoro di rotazione con i centrocampisti e il risultato è sicuramente rotondo per noi, ma siamo al cospetto di una grande squadra. Ci hanno messo a dura prova e per noi l'esame Campobasso è stato importante per quello che sarà poi il campionato. Vincere e farlo così fa sempre bene e il lavoro di oggi vale venti allenamenti, venti partite amichevoli". Mancone punta soprattutto sul gioco: "Lavoriamo per fare un buon calcio, nel secondo tempo ci siamo abbassati molto mentre nella prima parte abbiamo fatto bene nonostante i trentacinque gradi, qualche defezione e quattro-cinque giorni in meno di preparazione". Domenica prossima, 25 agosto, sarà derby con l'Atletico Terme Fiuggi: "Ora ci attende un'altra squadra di spessore, un derby che ci farà toccare quei livelli di escursione e di attenzione che ci faranno bene per il campionato".

