Borgo San Martino, Rendina pronto all'esordio in Prima Categoria

CERVETERI - Si avvicina il giorno della preparazione, lunedì 26 sul campo di Aranova. Lì il Borgo San Martino svolgerà la sua stagione tra allenamenti e gare ufficiali. Rendina avrà a disposizione una ventina di giocatori, molti dei quali sono volti nuovi per l'ex allenatore della Cavese. I primi giorni di lavoro saranno dedicati, in particolare, alla conoscienza dei ragazzi e alla fase atletica. La squadra, in via di completamento, potrebbe vedersi raggiunta da altri elementi, su cui sta lavorando il diesse Discepolo. L'obiettivo della squadra del main sponsor Grande Impero, come si sa, è il raggiungimento della Promozione. Bisognerà conoscere le altre formazioni per capire quale sia la vera forza del campionato. TANTE SFIDE Molti i derby che compariranno sul calendario, vista la presenza dell' Atletico Ladispoli, Passoscuro e Cerveteri calcio. Si annuncia un torneo scintillante che promette spettacolo, con il Borgo San Martino che vuole recitare un ruolo importante. L'impegno della dirigenza di allestire una formazione competitiva vi è stato: ora, a chi scende in campo, il dovere di mantenere vive le speranze della società. " Non dobbiamo partire sparando obiettivi, ,,ma parlare di realtà. Noi in due anni puntiamo ad arrivare in Promozione, speriamo da questo campionao - ha detto il presidente Lupi - non ci nascondiamo, come società stiamo lavorando per puntare a salire. Rendina è una garanzia, oltre che una persona umanamente straordinaria. E' chiaro, è il campo che sarà giudice sovrano, pertanto poche parole e tanti fatti. Ai giocatori chiediamo impegno, rispetto e serietà. E vedrete che arriveremo lontano".