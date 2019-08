DM 84, De Santis è il nuovo vicepresidente

CERVETERI - La Dm 84 riparte dalla Seconda categoria, riconfermando in panchina Paolo Renzi. Niente domanda per il ripescaggio, i giallo rossi hanno programmato una stagione all'insegna del riscatto e la linea verde, affindandosi alla vecchia guardia della squadra. Tante speranze e, come sempre, non manca l'entusiasmo. La bella notizia è che , Stefano De Santis, indiscusso pezzo della storia del club ritorna a ricoprire un ruolo non tecnico, ma dirigenziale . Sarà vice presidente della Dm 84, una carica che lo onora visto quanto egli ha dato a questa società facendola arrivare in Prima categoria in meno di cinque anni. La Iena del Sasso, soprannome all'epoca della guida tecnica, è contento di ritornare nel club in cui è partita la sua avventura da allenatore. Il suo ingresso servirà a rafforzare l'ossatura societaria, al cui interno ci sono molti appassioanti e volontari per un unico scopo, ricodare la figura di Daniele Mataloni