Monterosi, ha firmato Canestrelli

MONTEROSI - Il Monterosi arricchisce il parco under con l’arrivo di Gabriele Canestrelli. Curriculum di tutto rispetto per il centrocampista civitavecchiese classe 2001, capitano a suo tempo degli under 16 nazionali del Latina e poi passato l’anno successivo alla Lazio. Lo scorso anno Canestrelli ha vestito la maglia della Viterbese prima di passare, un paio di settimane fa, alla corte di mister D’Antoni che lo ha già impiegato per qualche spezzone nelle precedenti uscite con Nuova Florida ed Aranova. “Sono davvero onorato di vestire la maglia del Monterosi e di far parte di questo gruppo – ha dichiarato il giovane mediano classe 2001 – quando è arrivata la chiamata del direttore ho subito avuto le idee chiare su cosa fare. Questa è una società importante e dovrò mettermi a totale disposizione dei compagni e cercare di ritagliarmi un piccolo spazio”. Nel frattempo il Monterosi Fc prosegue la preparazione in vista del debutto in Coppa Italia previsto per domenica 25 agosto al Martoni contro il Flaminia. L’orario d’inizio gara, in attesa dell’ufficialità della Lnd, dovrebbe essere quello delle ore 17.00 concordato tra le due società. Oggi i biancorossi di mister D’Antoni scenderanno in campo per l’ultimo test amichevole: a Monterosi è atteso il Tivoli di mister Di Giovanni, formazione neopromossa in Eccellenza.

