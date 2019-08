Vis Sezze, ufficiale l'ingaggio di Trippa

Sezze (Lt) - Gran colpo della Vis Sezze, che si assicura le prestazioni di Lorenzo Trippa, annunciato con questa nota ufficiale: "Lorenzo Trippa, uno che nonostante i 22 anni da compiere incute sano timore agonistico solo a guardarlo negli occhi, è un nuovo calciatore rossoblù. Dopo una piacevole permanenza negli Allievi Élite a Borgo Carso, ha compiuto il salto in Eccellenza, raggiungendo, in seguito, la Serie D con l’Acireale: un’esperienza durata sei mesi, che lo ha spinto a crescere sia come uomo, che come calciatore. Lorenzo ricorda con enorme soddisfazione anche l’esperienza nella rappresentativa regionale al ‘Torneo delle regioni’ nel 2017, indossando la fascia da capitano; si è tolto anche la soddisfazione di essere chiamato nella top 11 di quel torneo - una sorta di nazionale dilettanti -, collezionando perfino due giorni di raduno nella magica sede di Coverciano".