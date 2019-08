Borgo San Martino, Rizzato:"Lottiamo per la salvezza"

CERVETERI - In vista dell'inizio della preparazione in casa Borgo San Martino si entra nel vivo della stagione, fissata per la fine di settembre. Ma da quando, lunedì alle 19.30, la squadra si radunerà ad Aranova il clima comincerà a surriscaldarsi. Dopo la salvezza dello scorso anno,giunta oltre la regular season, quest'anno gli obiettivi sono ben altri. Partire, insomma, per lottare nei piani alti della classifica. Non sarà facile, ma in casa giallonera le aspettative sono alte e ambiziose. Da una parte la società che ha messo a disposizione una formazione competivia, dall'altra l'entusiamo del main sponsor Grande Impero, rappresentato dal general manager Antonella Rizzato. "Siamo felici anche per questa stagione di essere partner del Borgo San Martino - afferma Rizzato - dopo la salvezza di maggio, arrivata con molta sofferenza, quest'anno potrebbe essere la stagione della svolta. Vincere non è mai facile, ma tutti insieme vogliamo lottare per l'obiettivo della Promozione. Ai ragazzi chiedo il massimo impegno e soprattutto lottare per il bene della squadra. Si vince uniti, da soli non si va lontani. Ci sarano momenti tristi, come succede nello sport, ecco qui deve uscire fuori il cuore del gruppo oltre gli ostacoli. Spesso mi rifaccio a una frase che a me mi ha molto motivato, è di un film di Al Pacino" Ogni domenica puoi vincerla o perderla. La questione è : sei capace di fare entrambe le cose da uomo?"