Pol. Bellegra 1962, Quaresima nuovo allenatore

BELLEGRA - Tramite un comunicato, la Pol. Bellegra 1962 ha annunciato di aver "raggiunto l'accordo con il mister Vinicio Quaresima come allenatore della Prima Squadra. Una scelta fortemente voluta da tutta la dirigenza e che siamo sicuri consentirà al nostro gruppo di raggiungere grandi risultati. Mister Quaresima vanta un brillante percorso da calciatore in campionati di Lega Pro, Serie D, Eccellenza e Promozione e come allenatore ha già maturato esperienze in Campionati di Juniores regionali con ASD Città di Paliano, provinciali con l'Atletico Olevano e di Prima Categoria con la Sanvitese".