Falaschelavinio, doppio colpo: firmano Gennari e Battaglia

LAVINIO - Matteo Gennari firma per il Falaschelavinio. Con l'accordo con il giovane centrocampista, classe '99, si rinforza il reparto nevralgico della formazione di mister Sgarra. Gennari nella scorsa stagione, da dicembre, ha difeso i colori della Cavese, inserita nel girone B di Eccellenza, realizzando cinque gol. Quella scorsa è stata la prima stagione tra i grandi, precedentemente ha disputato il campionato Primavera prima con il Latina e poi con il Crotone. Gennari al Falaschelavinio ritrova tre ex compagni della scorsa stagione: Desideri, Taviani e Di Nolfo. Anche Simone Battaglia è un nuovo calciatore del Falaschelavinio. La dirigenza ha regalato un'altra pedina importante per lo scacchiare dell'allenatore Gianluca Sgarra. Battaglia è un centrocampista, classe '95, che ha bisogno di poche presentazioni. Uscito dal settore giovanile della Roma, dove è stato il capitano della Primavera, è andato a farsi le ossa in serie C, dove ha giocato per tre stagioni, nel 2014/15 con la Vigor Lamezia, nel 2015/16 con il Monopoli e nel 2016/17 ha iniziato ad Ancona e poi a gennaio è passato al Melfi. Scende in serie D a dicembre 2017 indossando la maglia del Flaminia Civitacastellana. Nella scorsa stagione è sceso per la prima volta in Eccellenza, iniziando il campionato con il Pomezia per poi passare a dicembre all'Ottavia.

