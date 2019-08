Monterosi, gol e spettacolo con la Tivoli: finisce 3-3

MONTEROSI - Il Monterosi chiude con un pari l’ultimo test prestagionale prima della sfida di coppa italia. Tre reti non bastano ad avere la meglio sul Tivoli degli ex Piro e Morici. D’Antoni mette in campo una formazione sperimentale con ben sei under dal primo minuto.Nei primi 45 minuti di gioco i biancorossi creano diverse occasioni ma allo stesso tempo ne subiscono altrettante dalla compagine romana. Dopo il vantaggio al minuto 14′ figlio di uno splendido cross di Angelilli per la testa di Roberti, l’undici di D’Antoni non riesce a mantenere il risultato in una situazione di vantaggio, incassa immediatamente l’1-1 e al minuto 39 il Tivoli firma il sorpasso su calcio di rigore guadagnato nel contrasto tra Teti e Costantini: entrambi i gol portano il timbro di Luca Di Giovanni.Al rientro dagli spogliatoi il Monterosi applica una vera e propria rivoluzione sostituendo dieci elementi su undici. I padroni di casa riescono ad agguantare il pareggio alla mezz’ora del secondo tempo con Guidarelli che deve praticamente appoggiare il pallone nella porta avversaria dopo una grossa ingenuità del portiere del Tivoli. La rimonta non tarda ad arrivare. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo Guidarelli carica il destro dal secondo palo: 3 a 2. Il match si chiude col pari in extremis del Tivoli. Bello il gesto tecnico di Tornatore. L’ex Sff Atletico permette agli amaranto-blu di aggiustare il risultato sul 3-3. Il Monterosi Fc chiude così la fase di preparazione alla stagione. Da oggi si farà sul serio col primo turno di Coppa Italia: al Martoni ore 17.00 arriverà la Flaminia Civita Castellana degli ex Nohman, Boldrini e Morbidelli.

