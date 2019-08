Atletico Lariano, ufficiale: ecco Marini per la mediana

VELLETRI - Con un comunicato ufficiale, l'Atletico Lariano rende noto l'ultimo colpo di mercato, in vista della prossima stagione di Prima Categoria: "La società Asd Atletico Lariano 1963 annuncia di aver trovato l'accordo con Marco Marini, centrocampista e uomo di grande carisma, storico capitano delle società di Velletri a cui vanno i ringraziamenti. In bocca al al Lupo per la nuova stagione". Nei giorni scorsi era stato confermato anche Marco Romaggioli, un veterano della compagine gialloverde.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO