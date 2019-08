Ostiamare, avanti in Coppa Italia: 2-0 al Muravera

Ostia - L'Ostiamare vince e convince. I biancoviola superano il primo turno di Coppa Italia con il 2-0 il Muravera. Decisivo il micidiale uno-due firmato da D'Astolfo e Ferrari. Il primo tiro, debole, è di Chiurco, al 2': Floris para agevolemente. 5' più tardi arriva la risposta dei sardi, con il colpo di testa di Vignati fuori di un soffio alla destra di Giannini. Al 10' ancora Muravera in proiezione offensiva con Nurchi, murato da un grande intervento difensivo di Esposito. Al 15' serve un riflesso felino di Giannini sulla gran conclusione dalla distanza di Nieddu. Al 23' i biancoviola recriminano per un rigore apparso solare non concesso da Luongo. Chiurco, in area, conclude a botta sicura trovando il braccio di Vignati: per l'arbitro è tutto regolare, tra le proteste dell'Ostiamare. Al 25' clamorosa occasione per Chiurco, ma Floris, di piede, è miracoloso nella respinta. Il portiere del Muravera è protagonista 1' dopo, disinnescando un tiro-cross di Cabella dalla destra. I padroni di casa, dopo i rischi iniziali, dominano la scena producendo anche l'ultima occasione del primo tempo: il colpo di testa di Mastropietro, alto, sullo spiovente da corner di Vasco, chiudendo la prima frazione sullo 0-0. La ripresa vede ancora l'Ostiamare sugli scudi. La punizione di Vasco, al 3', termina fuori di pochissimo. Al 17' il vantaggio dei padroni di casa: è capitan D'Astolfo a realizzare l'1-0 con una bordata in area sugli sviluppi di un corner di Vasco. Non passa neanche un minuto che i biancoviola si portano sul 2-0. E' il 18', infatti, quando il neo entrato Ferrari fulmina Floris con un destro chirurgico che si insacca alle spalle del portiere sardo. L'uno-due taglia le gambe al Muravera che, nonostante i cambi, non riesce a riaprire la gara. I biancoviola si limitano a gestire fino al fischio finale, prima della festa con i tifosi.