Monterosi, il derby con la Flaminia è tuo: 2-1

Monterosi - Il Monterosi vince e convince nell’esordio stagionale. Batte 2-1 i cugini della Flaminia grazie ad una doppietta iniziale di super Roberti ed accede ai trentaduesimi di Coppa Italia in programma il 25 settembre. L’attaccante ex-Ostiamare si rende il protagonista della prima frazione di gara: al minuto 12′ porta in vantaggio i biancorossi con un colpo di testa sul secondo palo, e al 23′ con un grandissimo gesto tecnico di mancino sigla la sua doppietta personale e fissa il risultato sul 2 a 0. Nel secondo tempo le emozioni scarseggiano: gli ospiti accumulano sostituzioni per tentare di modificare il risultato di svantaggio, ma i padroni di casa mantengono il pieno controllo del match, almeno fino al 90′, quando Nohman si regala la gioia del gol dell’ex su calcio di rigore. La rete dell’attaccante della Flaminia però non è utile alle sorti della sfida che si conclude quindi 2-1 e permette al Monterosi di passare il turno di Coppa Italia, il match inoltre è stato utile come preparazione in vista della prima di campionato, in programma la prossima settimana al Martoni contro il Follonica Gavorrano.