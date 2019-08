Setteville, Magrini resta: "Vogliamo sorprendere"

SETTEVILLE DI GUIDONIA - Mario Magrini giocherà nel Setteville anche l'anno prossimo. Dopo l'incontro tra il presidente Donato Olivieri ed il forte fantasista , si è deciso di comune accordo la permanenza per un altro anno. Ecco le prime parole rilasciate da Magrini: "Sono felice. Era quello che volevo, giocherò un altro anno qui a Setteville, per dare continuità al percorso di crescita intrapreso 4 anni fa e per battagliare ancora al fianco dei miei compagni e dei miei amici.

Ho scelto con il cuore rifiutando proposte importanti in categorie superiori ma, comunque vada la stagione, non mi pentiró della scelta fatta perché sono veramente innamorato dell' ambiente Setteville, degli Young Boys Setteville e di tutti i miei compagni. Che stagione sarà? Spero sia una stagione piena di successi perché ci meritiamo di raccogliere ciò che abbiamo seminato in questi anni. Siamo un gruppo forte che si vuole bene e che si aiuta e queste caratteristiche spesso possono sovvertire ogni pronostico. Siamo carichi e vogliamo sorprendere!"