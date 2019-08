Circeo, senti Rossato: "Vogliamo dire la nostra"

SAN FELICE CIRCEO - Il Circeo caro al patron Mirko Rossato è pronto ad iniziare una nuova, entusiasmante stagione. Dopo i 50 punti conquistati nella precedente annata, riparte oggi con la preparazione sotto la guida del confermatissimo mister Renato Martinelli, garanzia di serietà e professionalità. La squadra è stata confermata in quasi tutte le sue pedine fondamentali ad eccezione di Angelo Masci, passato all'Aurora Vodice. Si riparte con diversi volti nuovi, uno su tutti, Armando Parolisi, difensore di categoria superiore proveniente dall'Hermada. Le chiavi del centrocampo saranno affidate invece ad Egidi, veterano del gruppo sanfeliciano insieme a Calisi ed i due fratelli De Bellis. Il mercato può ancora regalare qualcosa come lo stesso presidente Rossato ci ha confessato: "Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Siamo un buon gruppo e con il recupero di Raffaello ed Esposito possiamo dire la nostra anche in questa stagione". Il Circeo è pronto, la parola ora passa al campo.

