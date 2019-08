Flaminia, Tuia e Sernicola tifosi d'eccezione

CIVITA CASTELLANA - La Flaminia Civita Castellana ha trovato due tifosi d’eccezione: Alessandro Tuia e Leo Sernicola, giocatori civitonici che militano in serie B saranno i testimonial della società rossoblù. Dalla sede di Via Minio è stata lanciata infatti la campagna abbonamenti per la stagione 2009-2020. A sottoscrivere le prime due tessere sono stati Alessandro Tuia che indossa la casacca del Benevento e Leonardo Sernicola quella dell’Entella entrambi di Civitonici doc che hanno dato i primi calci ad un pallone con la maglia della loro città natale. " Alla Flaminia calcio, stanno lavorando con grande passione e professionalità. Il presidente Francesco Bravini e i nuovi dirigenti hanno riportato un grande entusiasmo intorno al calcio ed hanno grandi obiettivi – hanno detto i due difensori –: la nostra città merita di entrare a far parte dell’elité pertanto è giusto sostenerla in tutte le maniere. Da parte nostra il tifo c’è stato sempre e ci sarà, e per questo invitiamo tutti a sostenere questo progetto, attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. Per raggiungere traguardi importanti c’è bisogno del sostegno e del calore di tutti i civitonici. Anzi, quando potremo saremo anche noi sulle tribune a sostenere la squadra a cui va un grande in bocca al lupo”. Il prezzo del biglietto per le partite interne è rimasto a 10 euro; l’abbonamento valido per 17 gare è di 120 Euto. Per gli Over 70 e i genitori dei ragazzi tesserati con la Flaminia scende a 90 Euro; ingresso gratis per i ragazzi delle squadre giovanili della Flaminia in tuta. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la segreteria della società in Via Minio ( Stadio Madami) tutti i giorni dalle 17 alle 19. La Flaminia calcio ha intanto deciso di rinviare a causa del maltempo la “ Serata rosso blu” che coincide con presentazione della squadra e delle altre tre società locali alla città. Era in programma per giovedi 29 al Madami ma le condizioni metereologiche hanno fatto slittare tutto al 5 settembre sempre al Madami con inizio alle 21.