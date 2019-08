Borgo San Martino, Rendina: "Vogliamo vincere"

CERVETERI - Primi giorni di lavoro per il Borgo San Martino radunatosi ad Aranova per la preparazione in vista del campionato di Prima categoria. La formazione giallonera, completamente rinnovata, si affida ad un gruppo di giovani pieni di aspettative e ad un allenatore che per questa categoria è un lusso. Lui, Gabriele Rendina non vede la differenza dei campionati " Che sia la serie D o la Prima categoria l'importante è che si lavori con i pressuposti giusti. E qui, devo dire, che c'è un ambiente che si avvicina a categore alte. Società seria e presente, uno staff composto da diesse , direttore generale e team manager, e uno sponsor il Grande Impero che aspetta fiducioso la Promozione - commenta l'allenatore - E' il traguaro che vogliamo raggiungere , ce la siamo prefissati da ques'anno. Ce la metteremo tutta, e soprattuto confidiamo molto nella squadra" In casa giallonera sono arrivati molti elementi, tanti dei quali giovani. Tra i veterani ci sono Alessandrini, Esposito e Scaramozzino per citarne alcuni. " E' una formazione giovane - esordisce il diesse Discepolo - pensiamo di aver fatto una buona squadra, sarà il campo a dirci di che pasta siamo fatti. Ci attende un campionato insidioso e vincere non è mai facile" . Per il presidente Andrea Lupi bisogna lavorare con umiltà. " In campo si vince con l'impegno, la determinazione e il coraggio. Da questi ragazzi vogliamo questo, che lottino per la maglia. Del resto noi come società pensiamo di aver formato una squadra competitiva e la Promozione è il traguardo a cui puntiamo".Anche il dg Nello De Nicola, esordio in Prima categoria dopo anni in serie C, ha parlato ai ragazzi invitandoli a credere nel progetto del Borgo San Martino.