Audace, ufficiale il ritorno di Ceccobelli

GENAZZANO - Tramite un comunicato, l'Audace ha annunciato che "Simone Ceccobelli torna a vestire la maglia dell’Audace nell’anno del centenario. Dopo aver giocato tutti i campionati giovanili nazionali più importanti la carriera tra i "grandi" è cominciata a Latina in serie D, poi (dopo aver fatto 2 anni di primavera) alla Viterbese in C1 e di lì è cominciatala carriera nei prof. A seguire il salto che magari non ti aspetti nel Perugia in serie A. Catania in serie B, Fermana 3 anni C1 , Ancona C2 e C1, Lanciano C1 ,breve parentesi Ferentino, Val di Sangro C2, Virtus Entella C2". Tra i dilettanti ha indossato le maglie di Pisoniano, Colleferro, Roma VIII, Audace, Serpentara, Cecchina, poi negli ultimi anni Atletico Olevano e Città di Paliano.