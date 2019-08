Gaeta, ufficiale: preso Palermo

Gaeta - Colpo giovane e di talento per il Gaeta, che ufficializza l'acquisto del trequartista 2002 Andrea Palermo con questa ufficiale: "Arriva Andrea Palermo, talentuoso trequartista classe 2002, reduce dall'esperienza nella Berretti della Cavese. Cresciuto nel settore giovanile del Capua, Andrea ha militato, tra le altre, nel Melfi e nella Accademia Frocalcio del Vice Presidente Giuseppe Parente, che ringraziamo per aver agevolato la trattativa. Ad Andrea, ragazzo dalle spiccate doti tecniche, un grande in bocca lupo da parte di tutta la società".