Borgo San Martino, Lupi: "Puntiamo a salire, ma servono lavoro e serietà"

Aranova - "Per vincere servono umiltà, gruppo, lavoro e serietà". E' categorico il presidente del Borgo San Martino Andrea Lupi che non si fa trascinare da facili entusiasmi: "Abbiamo scelto un allenatore giusto, molto preparato e serio nel lavoro, a cui si aggiunge uno staff dirigenziale di livello. La squadra fatta a mio avviso è competitiva, può dire la sua in campionato e ciò che vogliamo è salire in Promozione. Si vince in campo la domenica, ora sono tutte parole. Ce la metteremo tutta come società con l'impegno importantissmo del Grande Impero nella riuscita dell'impresa. In questi giorni nel corso della preparazione ho iniziato a notare un lavoro di squadra, con i singoli che cominciano a prendere confidenza tra di loro. Molti si conoscono, altri no. Il gruppo è fondamentale, è alla base di un obiettivo. Con Rendina allenatore, conoscitore dei giovani, possiamo solo che far bene. La linea verde è la linfa della squadra, puntiamo tanto su di loro". Per sabato è prevista una sgambatura in famiglia, dove Rendina verificherà le condizioni del gruppo. Dopo sei giorni di allenamenti è difficile capire di che pasta sia fatta la squadra, ma già dai primi di settembre, dopo le prime uscite, si potrà capire qualche dettaglio in più.