Roma - Non si ferma il Campus Eur, che aggiunge un altro tassello alla propria rosa per il prossimo campionato d'Eccellenza. E' ufficiale, infatti, l'arrivo dell'esperto attaccante Marco De Angelis. Il classe 1983, ex Ostiamare, andrà a rinforzare il reparto offensivo bianconero ed è già a disposizione del tecnico Daniele Geminiani.