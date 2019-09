Monterosi, in Coppa ci sarà il San Donato TavernelleSara

Monterosi - Dopo aver superato l’ostacolo Flaminia nel primo turno, il Monterosi Fc affronterà il San Donato Tavernelle. Saranno i toscani gli avversari dei biancorossi nella gara ad eliminazione diretta valida per i Trentaduesimi di Coppa Italia in programma il prossimo 25 settembre. Questa volta, dopo aver giocato in casa contro i cugini della Flaminia, la squadra di mister D’Antoni si dovrà recare in terra fiorentina. Il San Donato Tavernelle domenica scorsa ha eliminato il Follonica Gavorrano, prossimo avversario del Monterosi nel debutto in campionato, vincendo in trasferta per 2-3.