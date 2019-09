Futbolclub, Bolic: “Lavorato intensamente, ora i risultati”

ROMA - Un'altra stagione bussa alle porte dopo un'ultima estate davvero intensa in casa Futbolclub. La società capitolina sta ultimando i dettagli per disputare un'annata importante che vedrà ben 18 categorie tra agonistica e Scuola Calcio. Come già noto, è stato ridisegnato anche il quadro dirigenziale con Alessandro Bolic nominato direttore tecnico del club blucerchiato. Parola al dirigente del Futbol. “Non abbiamo mai smesso di lavorare scegliendo di spendere molto sul materiale umano e sulla qualità. Vogliamo offrire un ottimo servizio. In un anno abbiamo raddoppiato il numero di iscritti e avremo sette squadre nell'agonistica e undici di Scuola Calcio. Adesso dobbiamo raccogliere quanto seminato, ottenere risultati importanti trasformando il lavoro in fatti. Abbiamo formato organici che riteniamo in grado di poter vincere e nelle prossime due-tre settimane puntelleremo ogni gruppo con gli ultimi innesti mirati. C'è tutto per fare bene potendo inoltre usufruire di strutture all'altezza e di grande fascino”. Ottime notizie sono arrivate anche dalla Federazione con il ripescaggio nei Regionali dei classe 2004. “Avremo tre categorie Regionali e questo ci trasmette ulteriori stimoli - prosegue Bolic - Punteremo a conquistare l'Elite e dare la giusta via di fuga al lavoro svolto nella Scuola Calcio. Anche per quanto riguarda la Juniores (altra grande novità ndr) stiamo costruendo una corazzata, proveremo senza dubbio a vincere per dare poi continuità a tutto il progetto. Anche con la Scuola Calcio non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo avuto tantissime richieste e proprio per questo abbiamo anticipato l'apertura. Anche nel settore di base stiamo allestendo gruppi importanti puntando su tecnici preparati e qualificati. Miriamo al risultato di ogni singolo ragazzo. Ci toglieremo belle soddisfazioni. Sarà presente con noi, anche se purtroppo non più fisicamente, il nostro Eros Guglielmo. La crescita del Futbol è chiaramente anche merito suo. Con la nomina di direttore tecnico mi mancherà il campo da allenatore, ma comunque sarò presente ogni weekend accompagnando le varie categorie”.