Fc Frascati: via alla preparazione con Cesari e Duca in più

FRASCATI – E’ iniziata sotto la pioggia la stagione 2019-20 della neonata prima squadra del Football Club Frascati. Il gruppo affidato a mister Mauro Fioranelli, che giocherà nel campionato di Seconda categoria, si è presentato in numero corposo al “primo giorno di scuola” e ha cominciato le prime corse (sempre alternate all’utilizzo del pallone). Un breve discorso dell’allenatore alla squadra e poi via al lavoro di campo. “Abbiamo una rosa molto numerosa: sabato faremo un test in famiglia e poi inevitabilmente ci dovrà essere una scrematura” è stato l’avviso del tecnico ai ragazzi presentatisi ieri al campo “Otto Settembre”. La società frascatana, comunque, non vuole vivere certamente una stagione banale e ha ufficializzato altri due colpi di mercato davvero notevoli: sono arrivate, infatti, le firme di Simone Cesari e Alessandro Duca. Il primo è un esperto centrocampista classe 1989 che proviene dal Santa Maria delle Mole con cui ha recentemente ottenuto un ottimo secondo posto nel campionato di Prima categoria, giocando nella passata stagione in Promozione. Duca, invece, è un estremo difensore classe 1999 che è cresciuto nelle giovanili della Lazio e che ha già dimostrato le proprie qualità pure nel Città di Ciampino. Nei prossimi giorni il Football Club Frascati ufficializzerà le firme di altri ragazzi e le sorprese non sono certamente finite qui… Intanto la squadra di Fioranelli ha già stabilito il programma di lavoro della prima fase: la preparazione si svilupperà tutti i giorni presso il campo “Otto Settembre” e poi sabato ci sarà il primo test in famiglia. La prima “vera” amichevole sarà quella interna del 12 settembre contro la Vjs Velletri di mister Roberto Ferri, mentre il 14 settembre ci sarà la visita ai Canarini Rocca di Papa. E’ iniziata ieri mattina, infine, anche la fase di preparazione della nuova Under 19 provinciale: anche in questo caso il gruppo è molto corposo dal punto di vista numerico e l’entusiasmo sembra essere alle stelle.