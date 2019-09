Vis Sezze, la vigilia di Catanzani: "C'è tanta voglia di mettersi in gioco"

Sezze - Meno uno e l'attesa della Vis Sezze é tanta. Queste le parole di mister Flavio Catanzani alla vigilia dell'esordio in campionato: "Il gruppo sta approcciando a questo esordio in campionato d’Eccellenza con serenità e buoni propositi. La voglia di mettersi in gioco é tanta e vogliamo fin da subito tastare campo e avversari per misurare il nostro livello e capire quanto valiamo, anche se é chiaro che occorrerà un pò di tempo. Abbiamo a disposizione trentaquattro partite e vogliamo essere una costante in questo campionato. Non vivremo di alti e bassi, perché siamo pienamente consapevoli della nostra forza e delle nostre capacità. Conosciamo il nostro valore e la voglia di metterci all’opera é tanta. Abbiamo affrontato una preparazione atletica spesso appesantita da carichi di lavoro notevoli e la risposta dei ragazzi é stata encomiabile, quindi sono più che contento. Li vedo giorno dopo giorno sempre più consapevoli e immersi nell’assimilazione dei meccanismi di gioco, ma ciò che mi ha dato una soddisfazione particolare é stata la voglia di lasciarsi alle spalle la passata stagione: i ragazzi hanno capito alla perfezione che si deve ripartire “da zero” per affrontare al meglio questo campionato, molto più difficoltoso e nessuno di loro si é adagiato sugli allori durante questo periodo di preparazione e questo é sintomo di grande maturità, ecco anche perchè ho smisurata fiducia in tutti i miei ragazzi. Abbiamo a disposizione un gruppo giovane, su cui continuare a lavorare per permettere a tutti di crescere nel migliore dei modi. Non so pronosticare quale sarà il nostro cammino in Eccellenza, ma di una cosa sono sicuro: se daremo il 100% in ogni sfida, dimostreremo a chiunque che questa Vis vale tanto!»