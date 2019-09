Atletico Terme Fiuggi, Sevieri: "Mister Incocciati ci sta spingendo al massimo"

Fiuggi - Un esordio agrodolce, come spesso accade quando c’è un pareggio, quello contro il Pineto, e tanta voglia di centrare i tre punti alla prima in casa, contro il Tolentino, domenica pomeriggio. Questo lo stato d’animo dell’Atletico Terme Fiuggi prima della sfida coni marchigiani. Una gara contro una squadra a pari punti, dopo il 2-2 che per gli amaranto è arrivato contro il Tolentino. Federico Sevieri di esordi in casa con la maglia rossoblù ne ha vissuti diversi, ma quello di questa stagione ha un sapore diverso. “Fiuggi è un piccolo centro e sentiamo tantissimo il calore dei tifosi, poi l’impianto è grande ed in erba naturale, diciamo che ci fa sentire meno in D e in qualche serie più importante. E poi mister Incocciati è un fiuggino doc e dunque ci tiene molto a far bene nella sua città e ci sta spingendo al massimo. E’ un girone abbastanza difficile da decifrare, almeno per me, perché non conosco molto i giocatori che andremo ad affrontare. Conosco le piazze, ma per capire quale sarà il livello degli avversari ci vorrà ancora un po’. Lo stesso vale anche per gli altri, anche noi ci stiamo scoprendo. Del gruppo più vecchio siamo rimasti in pochi, ci sono tanti giocatori nuovi e quindi i meccanismi saranno perfetti soltanto sfida dopo sfida. Certamente scenderemo in campo per centrare i tre punti. Nella scorsa partita contro il Pineto ci è mancato qualcosa, quel guizzo in più per portarla a casa, soprattutto quando loro sono rimasti in dieci. Abbiamo creato tanto ed il loro portiere è stato molto bravo in qualche occasione, soprattutto sulla sforbiciata di Manfrellotti”.