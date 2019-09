Futbloclub, Politi: "C'è grande entusiasmo"

ROMA - La strada intrapresa è senza dubbio quella giusta. Il Futbolclub 2019/20 vorrà essere protagonista a tutti i livelli e si appresta a disputare una stagione da leader nel calcio giovanile regionale. Agonistica blucerchiata che è sotto stretta osservazione del nuovo direttore sportivo Antonio Politi, coadiuvato ovviamente dal dt Alessandro Bolic e dal responsabile della Next Generation Sampdoria Italo Calvarese. Decisamente soddisfatto l'ex Boreale per come ci si sta avvicinando all'inizio dei vari campionati. Queste le sue parole. “Abbiamo cominciato lunedì con tutti i gruppi. Abbiamo grandi aspettative, quest'anno figureremo anche con l'Under 19 e l'obiettivo sarà quello di vincere il campionato per salire poi di categoria e dare un ulteriore sfogo a quanto stiamo facendo nel settore giovanile. Abbiamo allestito gruppi molto competitivi, anche se chiaramente qualcuno è in leggero vantaggio su altri ma comunque stiamo lavorando per portarli tutti allo stesso livello. Manca ancora qualcosina soprattutto nei 2003, 2004 e 2005, ma col passare dei giorni cercheremo di raggiungere un livello ottimale. Qui si respira un grandissimo entusiasmo e c'è voglia di portare il Futbol sugli standard che gli competono. Inoltre, godiamo del prezioso supporto della Samp che ci sta dando una grandissima mano sotto tutti i punti di vista. Il responsabile Italo Calvarese è sempre presente e cerca di venirci incontro su qualsiasi nostra richiesta, e posso avvalermi di una figura come quella di Alessandro Bolic, invidiabile da chiunque e certamente un lusso per una realtà dilettantistica. Grazie all'aiuto e alla collaborazione di tutti è stato semplice inserirmi in questo contesto. Sono soddisfatto e mi auguro che continueremo su questa strada”.