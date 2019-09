Montemario a tutta birra: 3-0 al Fregene Maccarese

ROMA - La prima giornata di Promozione (girone A) si apre con il successo del Monte Mario ai danni del Fregene Maccarese. A rompere gli indugi è una bella punizione di Giovannetti, calibrata alla perfezione. Gli ospiti si fiondano alla'attacco per ristabilire l'equilibrio, ma la doppietta di Celi - oggi in stato di grazia - spegne le loro ultime speranze, regalando i primi tre punti della stagione ai rossoverdi di via Vittorio Trucchi.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO