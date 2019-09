BF Sport, che esordio! 1-0 in casa del Vicovaro

Vicovaro - Giornata da sogno per il Babadook & Friends che all'esordio in Promozione espugna 1-0 Vicovaro. Primo tempo molto equilibrato, come dicono sia il risultato, sia l'andamento generale della gara, ma la trama ospite è chiara: squadra quadrata e pronta alle ripartenze, e proprio su una di queste il BF Sport trova il gol del vantaggio. Ciaramelletti si invola sulla fascia destra e, dal fondo, crossa al centro dove trova Monaco Di Monaco: colpo di testa perfetto che vale lo 0-1 e indirizza la gara insieme all'espulsione per gioco pericoloso di Baronci 5' dopo, con i padroni di casa che restano in inferiorità numerica. Nella ripresa pressing a tutto campo del Vicovaro alla ricerca disperata del pari. Ma l'occasione da rete più nitida l'hanno creata gli ospiti, con il clamoroso errore di Ciaramelletti che spedisce fuori un rigore in movimento. Concitazione nel finale, ma nessuna rete: è la prima vittoria in Promozione per il Bf Sport.