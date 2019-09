Flaminia, Sirbu:"Felice del gol". Arriva Rizzo dalla Viterbese

CIVITA CASTELLANA - Il primo gol della stagione 2019-2020 è stato firmato dall’attaccante Dorin Sirbu, classe 99, da due stagioni in rossoblù. La punta ha collezionato domenica la settima presenza in serie D, sempre con la maglia della Flaminia. Ha realizzato una rete nella passata stagione nell’ultima giornata di campionato a Budoni e la prima della squadra civitonica quest’anno che è coincisa con il suo esordio in campionato . “Sono contento del gol – ha detto Sirbu – ma non certo del risultato come tutti i miei compagni di squadra. Ringrazio mister Francesco Punzi per la fiducia che mi ha accordato, spero di avermela meritata poiché voglio continuare a segnare e arrivare in doppia cifra”. Intanto è stato aggregato alla squadra Stefano Rizzo (nella foto), attaccante, classe 2001, arrivato in prestito della Viterbese che già da qualche giorno si stava allenando con i nuovi compagni di squadra.